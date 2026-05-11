Англія

Італійський фахівець прокоментував чутки щодо свого майбутнього та потенційного призначення на місце Пепа Гвардіоли.

Колишній головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився щодо свого майбутнього на тлі інформації про можливе призначення до Манчестер Сіті у випадку відходу Пепа Гвардіоли після завершення сезону.

"Зараз уже травень, чемпіонати добігають кінця. Тим часом я відпочиваю та намагаюся підготуватися. Я побував у багатьох місцях. Як гравець я отримував задоволення у чотирьох різних країнах, а як тренер уже працював у двох чи трьох країнах. Я досить добре адаптуюся. Мій останній досвід був в Англії, тож подивимося, що станеться далі.

Я відчуваю, що готовий до нового етапу — це найважливіше. Робота в Манчестер Сіті? Зараз, незалежно від того, який клуб тобі зателефонує, головне — бути готовим. На щастя, залишилося лише кілька тижнів, і ми побачимо, що станеться", — цитує слова Марески Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Енцо Марески був Челсі, звідки його звільнити посеред поточного сезону через розбіжності з керівництвом. Раніше італієць уже працював у структурі Манчестер Сіті, входячи до тренерського штабу Пепа Гвардіоли.

На тлі невизначеності щодо майбутнього самого Гвардіоли в англійських медіа дедалі частіше з’являються чутки про можливих наступників іспанського наставника, серед яких називають і Мареску.