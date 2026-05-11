Італійський фахівець прокоментував чутки щодо свого майбутнього та потенційного призначення на місце Пепа Гвардіоли.
Енцо Мареска, Getty Images
11 травня 2026, 22:26
Колишній головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився щодо свого майбутнього на тлі інформації про можливе призначення до Манчестер Сіті у випадку відходу Пепа Гвардіоли після завершення сезону.
"Зараз уже травень, чемпіонати добігають кінця. Тим часом я відпочиваю та намагаюся підготуватися. Я побував у багатьох місцях. Як гравець я отримував задоволення у чотирьох різних країнах, а як тренер уже працював у двох чи трьох країнах. Я досить добре адаптуюся. Мій останній досвід був в Англії, тож подивимося, що станеться далі.
Я відчуваю, що готовий до нового етапу — це найважливіше. Робота в Манчестер Сіті? Зараз, незалежно від того, який клуб тобі зателефонує, головне — бути готовим. На щастя, залишилося лише кілька тижнів, і ми побачимо, що станеться", — цитує слова Марески Tuttomercatoweb.
Нагадаємо, останнім місцем роботи Енцо Марески був Челсі, звідки його звільнити посеред поточного сезону через розбіжності з керівництвом. Раніше італієць уже працював у структурі Манчестер Сіті, входячи до тренерського штабу Пепа Гвардіоли.
На тлі невизначеності щодо майбутнього самого Гвардіоли в англійських медіа дедалі частіше з’являються чутки про можливих наступників іспанського наставника, серед яких називають і Мареску.