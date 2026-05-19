До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 травня 2026 року.

Завершилася 1545 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Єрмак вийшов із СІЗО

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов після чотирьох днів під вартою. За нього внесли заставу в розмірі 140 млн грн. Адвокат готує апеляційну скаргу, оскаржуючи обґрунтованість підозри.

🔸 рф атакувала китайське судно поблизу Одещини

Під час нічної атаки росіяни влучили в торговельне судно KSL DEYANG під прапором Маршаллових Островів (судновласник — з КНР). На борту був екіпаж із громадян Китаю. Зеленський зазначив: "росіяни не могли не знати, яке судно в морі".

🔸 Помер народний депутат Степан Кубів

У віці 64 років через тромб помер нардеп IX скликання, ексголова НБУ (2014) та член РНБО Степан Кубів.

🔸 Україна створила першу керовану авіабомбу

Вітчизняна розробка з бойовою частиною 250 кг пройшла випробування й готова до застосування.

🔸 Важка ситуація біля Покровська

7 корпус ДШВ повідомив, що позиції «майже відрізані» через переважання сил РФ. 25-кілометрову ділянку до нульових позицій контролюють ворожі дрони. Військові потребують ротації.

📌 Інші новини:

- Обстріл Дніпропетровщини: 22 постраждалих (зокрема діти), атака тривала понад 6 годин.

- Білорусь почала спільні з рф навчання з підготовки до застосування ядерної зброї.

- В Україні виявили вже 63 випадки зараження хантавірусом.

- Угорщина скасувала депортацію та заборону на в'їзд для працівників "Ощадбанку".

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 203 бойових зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, та 46 авіаційних ударів – скинув 144 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6080 дронів-камікадзе та здійснив 2298 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з них – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Приліпка, Ветеринарне та в бік Графського. Три з цих атак тривають.

На Куп’янському напрямку ворог атакував три рази в бік Курилівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Дробишеве та в бік Озерного. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку противник штурмував три рази у бік Рай-Олександрівки та Калеників.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке та в бік Костянтинівки, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, Білицьке та Покровськ.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та поранено 13, знищено дві одиниці автомобільної техніки, одне укриття та дві гармати противника. Також ушкоджено одну одиницю автомобільної техніки, 22 укриття противника та дві гармати противника. Знищено або подавлено 210 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти проводили одну штурмову дію в бік населеного пункту Вороне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 атак окупантів, три з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік Злагоди, Нового Запоріжжя, Чарівного, Цвіткового, Рівного, Залізничного, Рибного та Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази атакував в районах Антонівки та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Сьогодні важливо сказати кілька речей.

Перше: вдень сьогодні в Києві, біля монумента пам’яті про жертв геноцидної депортації кримськотатарського народу, разом із першою леді України, разом з нашими дипломатами, з командою Офісу Президента, з представниками Меджлісу ми вшанували памʼять усіх, хто загинув тими страшними днями 1944 року. І в роки й десятиліття, що були потім, коли кримськотатарський народ жив у вигнанні.

Це був один із найбільш жорстоких і системних злочинів радянської влади. Проти людей, проти звичайних людей, які були собою та на своїй землі, у Криму, і які лише через десятиліття змогли повернутися.

Пам’ятаємо. Шануємо. І що важливо, не схиляємо голови, не здаємося ворогу зараз, фактично тому ж самому ворогу, який приходив по свободу народів у ХХ столітті й раніше і зараз хоче забрати свободу в України та всіх тих, хто поруч із росією.

Ми захищаємо себе – захищаємо Україну, і це не вперше українська незалежність потребує захисту, але в наш час захист найбільш ефективний. Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна й прийшла.

І кожен бачить наші цілком справедливі відповіді на російський терор, на всі удари по Україні, і ми нарощуємо наші відповіді. Колись було подією, що десятки українських дронів били по росії, а тепер сотні наших далекобійних санкцій щодобово вже не сенсація, але завжди приємна новина, новина корисна.

Сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій. Тільки цими місяцями мінус 10 % російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво.

Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах, росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. росіяни так не можуть. Їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче.

І якщо говорити про загальні російські державні доходи, завдяки комплексному нашому тиску – на всіх рівнях – за п’ять місяців року в них уже дефіцит значно більше, ніж вони планували на рік.

путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінечно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок, крок тиску – все це штовхає росію закінчувати свою війну.

Зараз у них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і путін веде до банкрутства росію. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх. Ми будемо ламати їх.

Я вдячний багатьом нашим друзям – друзям України, друзям нашої розвідки, – які із цим допомагають. Я вдячний усім нашим воїнам і кожному нашому виробнику зброї за те, що агресору боляче, і за те, що кожна жертва в Україні від ударів росії, від російського державного божевілля – кожна жертва не залишається без справедливої відплати.

Я погодив нашим спеціальним службам і нашим Силам оборони України нові операції.

Ще одне.

Ми провели сьогодні доволі тривалу, детальну нараду – урядовці, наші парламентарі – по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І, окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі. Найближчими тижнями ми будемо все це вирішувати.

Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!