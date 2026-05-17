Тайрелл Маласія залишить Манчестер Юнайтед після завершення сезону. Контракт нідерландського захисника спливає влітку, і сторони не продовжуватимуть співпрацю.

Футболіст приєднався до манкуніанців у липні 2022 року, перейшовши з Феєнорда. За цей час він провів 49 матчів за першу команду. Частину минулого сезону Маласія відіграв в оренді за ПСВ, а в нинішній кампанії лише двічі виходив на поле — в обох матчах проти Ньюкасла як гравець заміни.

Після перемоги над Ноттінгем Форест головний тренер Майкл Каррік окремо звернувся до вболівальників, згадавши Маласію.

"Є Тайрелл, про якого я говорив із хлопцями перед матчем. Він пережив непростий період через травми. Я закликаю вас підтримати його", — сказав Каррік.

У клубі подякували футболісту за його внесок та побажали успіхів у подальшій кар’єрі.