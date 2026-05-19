Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Луїс де ла Фуенте розглядає кілька варіантів після травми ключового півзахисника перед ЧС-2026.

Збірна Іспанії змушена терміново шукати заміну Ферміну Лопесу, який отримав серйозну травму стопи в матчі 37-го туру за Барселону проти Бетіса. Про це повідомляє Diario Sport.

Через ушкодження 23-річного півзахисника головний тренер Луїс де ла Фуенте вже розглядає кілька кандидатур на його місце у заявці на чемпіонат світу-2026. Серед основних варіантів — Ансу Фаті, а також Альберто Молейро та Пабло Форнальс.

Фаті, який цього сезону виступає в оренді за Монако, вважається одним із головних претендентів на потрапляння до фінального списку. Для вінгера це може стати важливим поверненням до збірної після періоду нестабільної кар’єри.

Рішення щодо остаточного складу тренерський штаб ухвалить ближче до дедлайну подачі заявки, однак у команді визнають, що втрата Ферміна Лопеса стала серйозним ударом для планів на турнір.