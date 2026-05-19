Голкіпер Реала долучився до інвестиційного проєкту, який розширює свою присутність у європейському футболі.

Естремадура офіційно оголосила про входження нових співвласників — спортивної інвестиційної платформи NXTPLAY, співзасновником якої є воротар Реал Мадрид Тібо Куртуа. Про це повідомляє клубна пресслужба.

Згідно з домовленістю, NXTPLAY стає співвласником клубу разом із чинним президентом Даніелем Тафуром, який і надалі керуватиме спортивним та інституційним проєктом. Сторони працювали над угодою близько року, і її фіналізація збіглася з історичним досягненням команди.

Естремадура завершила сезон на першому місці у своєму дивізіоні та оформила четвертий поспіль вихід у вищий ранг, піднявшись до Прімери Федерасьйон — це один із найшвидших серійних підйомів в історії іспанського футболу.

Для проєкту NXTPLAY це вже другий футбольний клуб у портфелі інвестицій після французького Ле-Ман, який також нещодавно досяг підвищення у класі до Ліги 1. Таким чином обидві команди структури одночасно отримали підвищення в різних чемпіонатах.