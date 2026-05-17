Англія

У продовженні 37 туру чемпіонату Англії.

Сандерленд здобув вольову звитягу над Евертоном з Миколенком (3:1)

Початок поєдинку був за ірисками. Хоча чорні коти більше володіли мʼячем, небезпечних моментів біля воріт Пікфорда створити не вдалося. Натомість господарі вдало грали на контратаках.

Під завісу першої 45-хвилинки підопічні Моєса вийшли вперед. Миколенко на фланзі прорвався крізь двох опонентів і віддав уперед на Дьюсбері-Голла. Півзахисник прострілив у штрафний майданчик, але на передачу ніхто не відгукнувся. Атака на цьому не закінчилася: Рель на протилежному фланзі підхопив мʼяч, змістився в центр та пробив. Шкіряний після рикошету від захисника опинився у сітці.

По перерві малюнок гри змінився: мʼячем більше володіли господарі, натомість команда Ле Брі трьома влучними ударами вирвала перемогу. Цікаво, що це були їхні єдині постріли у площину воріт. На 59-й хвилині Сандерленд відновив паритет. Броббі відкинув Тарковскі на газон, вийшов віч-на-віч та впритул розстріляв голкіпера.

На 81-й хвилині чорні коти вже були попереду: Ле Фе точним ударом у нижній кут завершив випад гостей. Остаточний рахунок встановив Ісілоо, який нещодавно зʼявився на полі. Це 5-й точний удар для натуралізованого нападника збірної Гаїті.

За підсумками зустрічі Сандерленд обійшов Евертон та зберігає шанси зачепитися за єврокубки, маючи у своєму активі 51 пункт перед заключним туром.

Евертон — Сандерленд 1:3

Голи: Рель, 43 - Броббі, 59, Ле Фе, 81, Іcідор, 90+1

Евертон: Пікфорд — О'Браєн (Коулман, 88), Тарковські, Кін, Миколенко — Іроегбунам, Гарнер — Рель, Дьюзбері-Голл, Ндіає — Бету (Баррі, 73)

Сандерленд: Руфс — Гертрейда, Мукіеле, Альдерете (О'Нієн, 23), Мандава — Джака, Садікі (Рігг, 77) — Г'юм (Тальбі, 60), Ле Фе, Ангуло (Діарра, 77) — Броббі (Іcідор, 77)

Попередження: Іроегбунам, О'Браєн

Брайтон атакував всю гру, але примудрився програти Лідсу (0:1)

Гості протягом усієї гри володіли ініціативою та створювали одну за одною гольові нагоди біля воріт суперника. Лише відчайдушна гра Дарлоу, який потягнув 8 ударів та став найкращим гравцем матчу, дозволила зберегти нулі на табло.

Господі реалізували єдиний свій шанс. Це сталось вже у доданий час. Найкращий бомбардир команди Калверт-Льюїн приніс своїй команді перемогу.

У підсумку Брайтон втратив важливі очки у боротьбі за єврокубкові місця, але зберігає за собою 7-му позицію, маючи у своєму активі 53 пункти. Лідс кількома турами раніше гарантував собі збереження прописки, тому дограє залишок сезону у своє задоволення. Наразі команда Фарке посідає 13- те місце з 47 очками.

Лідс Юнайтед — Брайтон 1:0

Гол: Калверт-Льюїн, 90+6

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Родон, Бійол, Борно — Джеймс (Ньйонто, 60), Штах (Піру, 74), Ампаду, Танака (Лонгстафф, 60), Джастін — -, Ааронсон

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Гомес, 65), ван Геке, Данк, Кадіоглу — Балеба (Костулас, 82), Гросс — Мінте, Гіншелвуд (Аярі, 82), Де Кейпер — Велбек (Рюттер, 65)

Брентфорд, у складі якого виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, розійшовся миром із Крістал Пелас (2:2)

Уже на 2-й хвилині зустрічі голкіпер Брентфорда Каоймхін Келлехер збив Ісмаїлу Сарра у власному штрафному майданчику. Головний арбітр Сем Баррот спочатку проігнорував епізод, проте після підказки VAR та перегляду повтору на моніторі призначив одинадцятиметровий. Сам постраждалий Сарр впевнено реалізував пенальті, забивши свій 21-й гол у сезоні в усіх турнірах.

Бджоли» відверто провалили першу половину зустрічі, але примудрилися піти на перерву за рівного рахунку завдяки курйозному епізоду. Захисник гостей Джейдін Кінворт, вибиваючи м'яч головою, влучив прямо в обличчя Данго Уаттара, від якого шкіряний рикошетом залетів у дальній кут воріт Діна Гендерсона. Це був єдиний удар Брентфорда у площину за весь перший тайм.

По перерві підопічні Ендрюса вийшли на поле з зовсім іншим настроєм і заграли значно активніше. Проте саме Крістал Пелас знову вийшов уперед. Перший гол Адама Вортона за команду Олівера Гласнера змусив стадіон затихнути: півзахисник наважився на низький удар, і м'яч прикро прослизнув під тілом Келлехера.

Здавалося, що орли зможуть перервати свою безвиграшну серію з п'яти матчів у Прем'єр-лізі, але у Брентфорда були інші плани. За дві хвилини до завершення основного часу Дін Гендерсон помилився на виході і не зміг дістатися до м'яча, чим блискуче скористався Уаттара. Вінгер розстріляв порожні ворота головою з близької відстані та оформив дубль.

Нічия 2:2 дозволяє Брентфорд залишитися в активній гонці за місце в європейських кубках на наступний сезон. Наразі вони перебувають на 8 місці маючи у своєму активі 52 пункти. Тоді як Крістал Пелас продовжує втрачати очки на фініші чемпіонату

Брентфорд - Крістал Пелес 2:2

Голи: Уаттара, 40, 88 - Сарр, 6 (пен), Вортон, 52

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Аєр (ван ден Берг, 82), Коллінз, Льюїс-Поттер — Янельт — Уаттара, Ярмолюк (Дасілва, 89), Єнсен (Шаде, 63), Дамсгор — Тьяго

Крістал Пелес: Гендерсон — Ріад (Лерма, 74), Лакруа (Річардс, 61), Канво — Муньйос, Камада, Вортон, Мітчелл — Сарр, Піно (Джонсон, 46) — Странд Ларсен

Попередження: Кайоде — Річардс

Вулвергемптон — Фулгем 1:1

Голи: Мане, 25 - Робінсон, 45+3 (пен)

Вулвергемптон: Са — Москера, Буено, Крейчі — Гомеш, Гомес, Андре, Вольфе (Буено, 85) — Армстронг (Арокодаре, 72), Мане — Хван (Бельгард, 79)

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Бессі, Робінсон — Лукич, Берге (Маседо, 46) — Бобб, Сміт-Роу (Вілсон, 79), Івобі (Кінг, 67) — Муніз (Хіменес, 67)