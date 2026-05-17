Італія

Автогол Едмундссона не допоміг Інтеру взяти три очки.

У матчі Серії А Інтер на своєму полі не зміг втримати перемогу над Вероною. Поєдинок завершився з рахунком 1:1, а вирішальний гол гості забили вже у компенсований час.

Перший тайм пройшов без забитих м’ячів, хоча господарі більше контролювали гру та намагалися тиснути на оборону суперника. Одразу після перерви міланський клуб відкрив рахунок — після невдалих дій Едмундссона м’яч опинився у воротах Верони.

Після цього Інтер намагався втримати мінімальну перевагу, проводячи заміни та контролюючи темп гри. Однак гості не припиняли шукати свій шанс і змогли врятуватися вже в доданий арбітром час.

На 90+1-й хвилині Бові влучним ударом приніс Вероні нічию, зіпсувавши господарям настрій наприкінці зустрічі. У підсумку команди поділили очки після драматичної кінцівки матчу.



Інтер — Верона 1:1

Голи: Едмундссон (аг), 47 - Бові, 90+1

Інтер: Зоммер (Ді Дженнаро, 81) — де Врей, Ачербі, Аугусто — Енріке, Мхітарян, Сучич, Діуф (Зелінські, 64), Дарміан (Дімарко, 64) — Бонні (Еспозіто, 64), Мартінес (Москоні, 75)

Верона: Монтіпо — Едмундссон, Нельссон, Валентіні — Бельгалі (Акпа-Акпро, 61), Ловрич (Вермешан, 84), Гальярдіні, Бернед (Харруї, 46), Фресе (Брадарич, 81) — Суслов (Сарр, 61) — Бові

Попередження: Валентіні