Англія

Капітан Манчестер Юнайтед віддав свою 20-ту результативну передачу в сезоні, зрівнявшись із Тьєррі Анрі та Кевіном Де Брюйне,

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш вписав своє ім'я в історію, повторивши рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю результативних передач протягом одного сезону. У недільному матчі на Олд Траффорд, який завершився перемогою манкуніанців над Ноттінгем Форест із рахунком 3:2, португалець віддав свій 20-й асист у поточній кампанії.

Історичний момент стався на 76-й хвилині зустрічі. Браян Мбеумо перевів м'яч через штрафний майданчик, скориставшись передачею капітана. Здавалося, що Фернандеш міг одразу й перевершити досягнення, адже Юнайтед продовжував масовано атакувати, проте каркас воріт та відчайдушний захист Фореста завадили йому встановити абсолютний рекорд уже в цій грі.

Тепер Бруну ділить першу сходинку з двома легендами Прем'єр-ліги: Тьєррі Анрі (Арсенал, сезон 2002/03) — 20 асистів; Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті, сезон 2019/20) — 20 асистів; Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, сезон 2025/26) — 20 асистів.

Варто відзначити вплив стандартних положень на успіх Фернандеша цього сезону: лише 10 із 20 його гольових передач були зроблені з гри. Для порівняння, Анрі віддав 18 асистів з гри, а Де Брюйне — 17.

Фернандеш міг досягти цієї позначки ще 3 травня у переможному матчі проти Ліверпуля (3:2). Тоді після його удару головою м'яч опинився у Бенджаміна Сеско, який вразив ворота. Однак офіційний статистичний партнер ліги Opta не зарахував асист, оскільки воротар мерсисайдців Фредді Вудман торкнувся м'яча рукою перед тим, як він потрапив до словенського нападника. Цікаво, що у грі Fantasy Premier League бали за цю передачу гравцям все ж нарахували.

"Усі знали, як важливо для мене зробити хоча б ще одну результативну передачу. Команда робила все можливе, щоб забити з моїх пасів. Сьогодні, мабуть, були моменти, коли мені слід було віддавати передачу, а не бити по воротах. Я дуже радий асисту, але ще більше радий перемозі та мажорному завершенню сезону", — поділився емоціями Фернандеш в інтерв'ю Sky Sports.

Повторення рекорду стало вишенькою на торті феноменального сезону для 31-річного плеймейкера. На тлі загального відродження Манчестер Юнайтед під керівництвом головного тренера Майкла Карріка, Асоціація футбольних журналістів (FWA) визнала Фернандеша Найкращим футболістом 2026 року.

Попереду в Юнайтед залишається лише один матч — виїзна гра останнього туру проти Брайтона. Це дає Бруну Фернандешу ідеальний шанс віддати свою 21-шу передачу та стати одноосібним рекордсменом в історії Прем'єр-ліги.