Клуб із Лінца розгромив Аустрію в останньому турі та випередив Штурм у боротьбі за титул.
ФК ЛАСК, getty images
17 травня 2026, 20:05
ЛАСК став переможцем чемпіонату Австрії сезону-2025/26, здобувши другий чемпіонський титул у своїй історії та перший за останні 61 рік.
У вирішальному турі команда впевнено розгромила Аустрію з рахунком 3:0 та завершила міні-турнір між лідерами першості на першому місці. ЛАСК набрав 39 очок і випередив найближчого переслідувача — Штурм, у якого 37 балів.
Попередній чемпіонський титул клуб із Лінца вигравав ще у 1965 році. Тоді команда також оформила “золотий” дубль, здобувши перемогу не лише у чемпіонаті, а й у Кубку Австрії. У сезоні-2025/26 ЛАСК повторив це історичне досягнення.
Примітно, що саме ці чотири трофеї — два чемпіонства та два Кубки Австрії — залишаються єдиними великими титулами клубу за всю 118-річну історію.
ЛАСК був заснований у 1908 році. Наступного сезону команда разом зі Штурмом представить Австрію у кваліфікації Ліги чемпіонів.