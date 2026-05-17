Клуб із Лінца розгромив Аустрію в останньому турі та випередив Штурм у боротьбі за титул.

ЛАСК став переможцем чемпіонату Австрії сезону-2025/26, здобувши другий чемпіонський титул у своїй історії та перший за останні 61 рік.

У вирішальному турі команда впевнено розгромила Аустрію з рахунком 3:0 та завершила міні-турнір між лідерами першості на першому місці. ЛАСК набрав 39 очок і випередив найближчого переслідувача — Штурм, у якого 37 балів.

🚨🇦🇹 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | For the first time 61 YEARS, LASK have won the Austrian League! 🏆✅



This is a truly historic season for them, as they also won the Austrian Cup for the first time in 61 years!



They did the double in 1965, now they've done it again in 2026. Class. 👏 pic.twitter.com/SVFomWTWnj — EuroFoot (@eurofootcom) May 17, 2026

Попередній чемпіонський титул клуб із Лінца вигравав ще у 1965 році. Тоді команда також оформила “золотий” дубль, здобувши перемогу не лише у чемпіонаті, а й у Кубку Австрії. У сезоні-2025/26 ЛАСК повторив це історичне досягнення.

Примітно, що саме ці чотири трофеї — два чемпіонства та два Кубки Австрії — залишаються єдиними великими титулами клубу за всю 118-річну історію.

ЛАСК був заснований у 1908 році. Наступного сезону команда разом зі Штурмом представить Австрію у кваліфікації Ліги чемпіонів.