Датський форвард зворушливо попрощався з Манчестер Юнайтед, назвавши свій остаточний перехід до італійського клубу новим впевненим стартом.

Расмус Гойлунн остаточно залишає Манчестер Юнайтед. Переконлива перемога Наполі над Пізою з рахунком 3:0 у неділю не лише гарантувала неаполітанцям путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон, а й автоматично активувала пункт про обов'язковий викуп 23-річного данського нападника.

За інформацією ESPN, сума повноцінного трансферу складе 44 мільйони євро (38,4 млн фунтів стерлінгів). Нагадаємо, що Гойлунн приєднався до команди Серії А на правах оренди наприкінці минулорічного літнього трансферного вікна. Спортивний директор Наполі Джованні Манна ще тоді зазначав, що оформлення постійного контракту є лише формальністю.

Після недільного матчу Гойлунн опублікував у своєму Instagram фотографію зі святкування голу, поділившись емоціями від остаточного переїзду до Італії та прощання з Манчестером.

"Цей гол видався символічним, бо він означає дві речі. Тепер ми забезпечили собі Лігу чемпіонів з Наполі, а це означає, що завдяки моєму контракту я офіційно став гравцем "Наполі" і прощаюся з Манчестер Юнайтед", — написав форвард.

Гойлунн зізнався, що вже протягом останнього року відчував себе невіддільною частиною неаполітанського колективу:

"Те, як ви, вболівальники, підтримували мене, змусило мене почуватися як вдома та дозволило знову знайти впевненість у собі. Я за це дуже вдячний".

Водночас данець віддав шану своєму колишньому клубу, назвавши виступи за червоних дияволів здійсненням дитячої мрії:

"Прощання з Манчестер Юнайтед — це теж щось емоційне. Моя дитяча мрія здійснилася, коли я зіграв на "Олд Траффорд" у червоній футболці. Сьогоднішній гол символізує новий старт. Я віддам усе за Наполі в майбутньому, а також дякую всім уболівальникам, гравцям та персоналу МЮ, які втілили мою мрію в реальність. Настав час для нових мрій, тож давайте гнатися за ними", — наголосив нападник.

Гойлунн перейшов на Олд Траффорд у 2023 році і за два сезони відзначився 14 голами в англійській Прем'єр-лізі. У поточній кампанії за Наполі нападник забив уже 11 м'ячів, маючи в запасі ще один матч до завершення сезону в італійському вищому дивізіоні.