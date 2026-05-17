Інше

Роналду та Тоуні очолили список номінантів на звання найкращого гравця сезону в Саудівській Аравії.

Саудівська Про-ліга (SPL) представила шорт-лист із п'яти футболістів, які претендують на звання Гравець сезону 2025/26. Головними фаворитами у боротьбі за індивідуальний трофей стали зірковий нападник Аль-Ахлі Айван Тоуні та капітан Ан-Насра Кріштіану Роналду.

За регламентом ліги, для потрапляння в номінацію гравець повинен був узяти участь щонайменше у 40% матчів своєї команди. До фінального списку, окрім Роналду та Тоуні, також увійшли:

Жоау Фелікс (Ан-Наср) — лідер ліги за кількістю результативних передач (12), який оформив рекордні для півзахисника три хет-трики у своєму блискучому дебютному сезоні.

Хуліан Кіньонес (Аль-Кадісія) — найкращий бомбардир в історії свого клубу у вищому дивізіоні (загалом 50 голів), який подолав позначку у 30 м'ячів за сезон і є абсолютним лідером за кількістю нагород Гравець матчу (13).

Рубен Невеш (Аль-Хіляль) — головний диригент атак своєї команди, який першим у сезоні виконав понад 2000 точних передач. Разом із Малкомом він лідирує за системою гол+пас у складі Аль-Хіляля (16 результативних дій).

Для 41-річного Кріштіану Роналду цей сезон став черговим підтвердженням його феноменальної форми. Португалець відзначився 26 забитими м'ячами, ставши лише третім гравцем у сучасній історії Про-ліги, який досяг позначки у 100 голів у чемпіонаті. В його активі також 7 нагород найкращому гравцеві матчу.

Проте серйозну конкуренцію йому складає англійський форвард Аль-Ахлі Айван Тоуні. Саме він наразі є головним претендентом на Золоту бутсу: на його рахунку вже 32 голи, серед яких 4 хет-трики, що є повторенням рекорду ліги. Тоуні також визнавався Гравцем місяця у січні та здобув 9 нагород Гравець матчу.

Доля чемпіонського титулу вирішиться в останньому турі, матчі якого відбудуться вже цього четверга. Наразі турнірну таблицю очолює Ан-Наср Роналду, маючи у своєму активі 83 пункти. Вони лише на два очки випереджають непереможений цього сезону Аль-Хіляль.

Щоб гарантувати собі чемпіонство та здобути перший великий трофей для Кріштіану в Саудівській Аравії з моменту його переходу в січні 2023 року, Аль-Насру необхідно перемагати Дамак. Їхнім головним конкурентам належить зіграти проти Аль-Фейхи та сподіватися на осічку лідера.