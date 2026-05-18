Іспанія

Німецький центрбек підпише новий контракт на один сезон.

Керівництво мадридського Реала та центральний захисник Антоніо Рюдігер досягли повної згоди щодо продовження співпраці. Німецький легіонер, який став життєво важливою фігурою в центрі оборони Лос Бланкос, налаштований провести щонайменше ще один сезон у столиці Іспанії.

За інформацією видання AS, Рюдігер прийняв пропозицію клубу пролонгувати контракт на один рік. Хоча 31-річний захисник спочатку прагнув укласти дворічну угоду, щоб забезпечити своє довгострокове майбутнє, зрештою він погодився на рішення клубу.

Поточний сезон видався для німецького захисника вкрай складним через постійні травми. Більшість часу Рюдігер грав, долаючи біль, і не міг продемонструвати свої стовідсоткові можливості. Зрештою, ситуація вимагала хірургічного втручання. Після серії медичних консультацій, зокрема візиту до фахівців у Лондоні, гравець пройшов спеціалізований курс лікування.

Зараз проблеми зі здоров'ям залишилися в минулому: на завершальних етапах сезону Антоніо повернувся до своєї найкращої форми, довівши раді директорів та тренерському штабу на чолі з Альваро Арбелоа, що він усе ще здатний змагатися на найвищому світовому рівні. Клуб високо оцінив стійкість і самовідданість гравця в цей непростий період.

Антоніо Рюдігер приєднався до Реала влітку 2022 року. З того часу німецький центральний захисник встиг виграти з мадридським клубом усі можливі ключові турніри на внутрішній та міжнародній аренах. Ліга чемпіонів УЄФА 2023/24, Чемпіонат Іспанії: 2023/24 ,Кубок Іспанії 2022/23, Суперкубок Іспанії 2023/24, Суперкубок УЄФА 2022, Клубний чемпіонат світу ФІФА 2022.

Останніми роками захисник отримував кілька спокусливих запитів, зокрема надзвичайно вигідну у фінансовому плані пропозицію від одного з клубів Саудівської Аравії. Проте Рюдігер відхилив її, поклавши край будь-яким спекуляціям щодо свого можливого відходу.