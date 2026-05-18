На вінгера німецького клубу претендують одразу кілька англійських клубів.

Гоффенгайм готовий розглянути продаж вінгера Базумани Туре вже цього літа після того, як команда не змогла пробитися до Ліга чемпіонів УЄФА. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у клубі розуміють, що втримати одного з найперспективніших футболістів складу без участі в головному єврокубку буде надзвичайно складно. Саме тому трансфер 20-річного івуарійця цього літа стає дедалі реальнішим.

Інтерес до Туре проявляють одразу кілька клубів англійської Прем’єр-ліги, серед яких Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла та Ньюкасл.

У Гоффенгаймі оцінюють свого футболіста в 30-40 мільйонів євро. При цьому контракт гравця не містить клаусули про викуп.

Туре приєднався до німецького клубу в лютому 2025 року та швидко став важливим виконавцем команди. У нинішньому сезоні він провів 35 матчів у всіх турнірах, забив п’ять голів і віддав дев’ять результативних передач.