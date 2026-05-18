На вінгера німецького клубу претендують одразу кілька англійських клубів.
Базумана Туре, Getty Images
18 травня 2026, 22:22
Гоффенгайм готовий розглянути продаж вінгера Базумани Туре вже цього літа після того, як команда не змогла пробитися до Ліга чемпіонів УЄФА. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, у клубі розуміють, що втримати одного з найперспективніших футболістів складу без участі в головному єврокубку буде надзвичайно складно. Саме тому трансфер 20-річного івуарійця цього літа стає дедалі реальнішим.
Інтерес до Туре проявляють одразу кілька клубів англійської Прем’єр-ліги, серед яких Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла та Ньюкасл.
У Гоффенгаймі оцінюють свого футболіста в 30-40 мільйонів євро. При цьому контракт гравця не містить клаусули про викуп.
Туре приєднався до німецького клубу в лютому 2025 року та швидко став важливим виконавцем команди. У нинішньому сезоні він провів 35 матчів у всіх турнірах, забив п’ять голів і віддав дев’ять результативних передач.