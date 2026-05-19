Карло Анчелотті визначився зі складом на прийдешній чемпіонат світу. Пентакампеони, які залишаються єдиною збірною, що грала в кожному розіграші мундіалю у кваліфікації  виступили не зовсім вдало: лише 5-та позиція та 28 очок, але це дозволило пробитися на світову першість.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2026 року, який розпочнеться вже 11 червня, збірна Бразилії потрапила у групу С. Її суперниками стануть Шотландія, Гаїті та Марокко.

Головною інтригою було те, чи викличе Карло найкращого бомбардира в історії Бразилії — Неймара. Адже через серйозні травми вінгер не виступав за національну команду з жовтня 2023 року.

Проте вдале завершення минулого сезону за рідний Сантос (Неймар допоміг команді зберегти прописку в елітному дивізіоні) та успішний початок нинішньої кампанії (4+2) переконали італійського фахівця внести гравця до підсумкового списку з 26 футболістів.

Воротарі
Аліссон (Ліверпуль)
Едерсон (Фенербахче)
Вевертон (Греміо)

Захисники
Алекс Сандро (Фламенго)
Бремер (Ювентус)
Даніло Луїз (Фламенго)
Дуглас Сантос 
Габріел Магальяес (Арсенал)
Рожер Ібаньєс (Аль-Ахлі)
Лео Перейра (Фламенго)
Маркіньйос (Парі Сен-Жермен)
Веслі (Рома)

Півзахисники
Бруно Гімарайнш (Ньюкасл Юнайтед)
Каземіро (Манчестер Юнайтед)
Даніло Сантос (Ботафого)
Фабіньйо (Аль-Іттіхад)
Лукас Пакета (Фламенго)

Нападники
Ендрік (Ліон)
Габріел Мартінеллі (Арсенал)
Ігор Тьяго (Брентфорд)
Луїз Енріке
Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед)
Неймар (Сантос)
Рафінья (Барселона)
Раян (Борнмут)
Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)

