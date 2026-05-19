Зірковий бразилець таки поїде на свій четвертий мундіаль.

Карло Анчелотті визначився зі складом на прийдешній чемпіонат світу. Пентакампеони, які залишаються єдиною збірною, що грала в кожному розіграші мундіалю у кваліфікації виступили не зовсім вдало: лише 5-та позиція та 28 очок, але це дозволило пробитися на світову першість.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2026 року, який розпочнеться вже 11 червня, збірна Бразилії потрапила у групу С. Її суперниками стануть Шотландія, Гаїті та Марокко.

Головною інтригою було те, чи викличе Карло найкращого бомбардира в історії Бразилії — Неймара. Адже через серйозні травми вінгер не виступав за національну команду з жовтня 2023 року.

Проте вдале завершення минулого сезону за рідний Сантос (Неймар допоміг команді зберегти прописку в елітному дивізіоні) та успішний початок нинішньої кампанії (4+2) переконали італійського фахівця внести гравця до підсумкового списку з 26 футболістів.

Воротарі

Аліссон (Ліверпуль)

Едерсон (Фенербахче)

Вевертон (Греміо)



Захисники

Алекс Сандро (Фламенго)

Бремер (Ювентус)

Даніло Луїз (Фламенго)

Дуглас Сантос

Габріел Магальяес (Арсенал)

Рожер Ібаньєс (Аль-Ахлі)

Лео Перейра (Фламенго)

Маркіньйос (Парі Сен-Жермен)

Веслі (Рома)



Півзахисники

Бруно Гімарайнш (Ньюкасл Юнайтед)

Каземіро (Манчестер Юнайтед)

Даніло Сантос (Ботафого)

Фабіньйо (Аль-Іттіхад)

Лукас Пакета (Фламенго)



Нападники

Ендрік (Ліон)

Габріел Мартінеллі (Арсенал)

Ігор Тьяго (Брентфорд)

Луїз Енріке

Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед)

Неймар (Сантос)

Рафінья (Барселона)

Раян (Борнмут)

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)