Молодий півзахисник отримав пошкодження коліна та пропустив останній матч у Серії А.

Національна збірна Аргентини стурбована фізичним станом Ніко Паса напередодні чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє TyC Sports.

Атакуючий півзахисник Комо отримав удар у ліве коліно в матчі проти Верона минулого тижня, після чого відчував дискомфорт і пропустив останню гру команди в Серії А проти Парма, яку його клуб виграв 1:0.

Хоча в Комо запевняють, що травма не є серйозною, у тренерському штабі збірної Аргентини все ще є сумніви щодо його готовності. Медичні тести клубу наразі уважно аналізуються національною командою.

Очікується, що один із лікарів збірної найближчими днями вирушить до Італії, щоб особисто оцінити стан 21-річного футболіста, адже до старту ЧС-2026 залишилося менш як місяць.

Попри занепокоєння, Пас майже гарантовано потрапить до фінальної заявки Ліонеля Скалоні на турнір. У нинішньому сезоні він провів 35 матчів у Серії А, забив 12 голів і віддав 7 результативних передач, а також уже дебютував і забив за збірну Аргентини.