Англія

Кельн відхилив першу пропозицію Ньюкасла, переговори тривають.

Лондонський Челсі залишається серед претендентів на підписання атакуючого півзахисника Кельна Саїда Ель Мали, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, боротьба за 19-річного таланта набирає обертів. Раніше Ньюкасл намагався оформити трансфер гравця, однак отримав відмову від німецького клубу. Водночас представники футболіста схиляються до варіанту з переходом у Брайтон, хоча жодної остаточної домовленості поки не досягнуто.

Брайтон готовий запропонувати близько 35 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусами, однак Кельн наполягає на сумі ближче до 50 мільйонів. Через це німецький клуб відкритий до розгляду інших пропозицій, зокрема й від англійських команд.

Челсі, у свою чергу, поки не робив офіційного запиту, але продовжує уважно стежити за ситуацією, зберігаючи шанси на підписання перспективного хавбека.

У поточному сезоні Ель Мала провів 30 матчів за Кельн у всіх турнірах, у яких відзначився 10 голами та 3 результативними передачами.