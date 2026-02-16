Англія

Англійський клуб зберігає інтерес до 19-річного вінгера та спробує повернутися влітку.

Брайтон робив письмову пропозицію щодо трансферу вінгера Кельна Саїда Ель Мали під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, англійський клуб запропонував до 30 мільйонів євро за 19-річного футболіста, а також 10% від суми його можливого майбутнього продажу. Однак керівник Кельна Томас Кесслер відхилив пропозицію, оскільки вважає гравця надто важливим у боротьбі команди за збереження місця в Бундеслізі.

Контракт Ель Мали з Кельном чинний до 2030 року і не містить клаусули про викуп. Незважаючи на відмову, Брайтон зберігає інтерес до гравця та планує повернутися до перемовин у літнє трансферне вікно.

Також зазначається, що Баварія продовжує стежити за ситуацією та розглядає Ель Малу як потенційний запасний варіант на випадок трансферу Луїса Діаса.

У поточному сезоні молодий вінгер провів 24 матчі у всіх турнірах, забив сім м’ячів і віддав три результативні передачі, а також отримав дебютне запрошення до збірної Німеччини.