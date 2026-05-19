Іспанія

Тренер Атлетіко тепло висловився про форварда, який влітку перебереться до МЛС.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував свої стосунки з нападником Антуаном Грізманном, який після завершення сезону перейде до Орландо Сіті. Про це повідомляє Marca.

Аргентинський фахівець зізнався, що між ним і французом немає дружби поза футболом, однак він завжди високо цінував форварда як людину та футболіста.

"Взаємини з футболістами — це та сфера, яку пояснити непросто. Ми з Антуаном не друзі, але я його обожнюю", — заявив Сімеоне.

Наставник Атлетіко також підкреслив, що завжди довіряв Грізманну та не шкодує про це.

"Ми з ним не вечеряємо разом щотижня. Антуан мені завжди подобався. Я довіряю йому та вважаю, що не помилився, довірившись йому", — додав тренер мадридського клубу.

На вихідних Антуан зіграє свій останній матч за Атлетіко. Матрацники завітають до Вільярреала, де розіграють бронзові медалі. Матч запланований на 24 травня, початок о 22:00