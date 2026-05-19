Німеччина

Наставник дортмундців закликав реально оцінювати можливості команди.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач прокоментував перспективи команди у боротьбі за чемпіонство в наступному сезоні Бундесліги. Про це повідомляє Bayern & Germany.

За словами хорватського фахівця, дортмундському клубу буде складно нав’язати серйозну конкуренцію Баварії через різницю у фінансових можливостях та глибині складу.

"Я розумію, що від нас чекають прогресу — вище, далі, швидше. Однак не варто розраховувати, що наступного року ми зможемо кинути виклик Баварії", — заявив Ковач.

Тренер також наголосив, що мюнхенський клуб має значно потужніші ресурси.

"Я волію реалістично оцінювати ситуацію: у Баварії значно солідніший бюджет і куди більш зірковий склад", — додав наставник Боруссії.

У сезоні-2025/26 дортмундці фінішували другими у Бундеслізі, відставши від Баварії на 16 очок.