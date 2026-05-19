Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер збірної Бразилії пояснив своє рішення повернути 34-річного нападника до складу після тривалої паузи.

Рекордсмен збірної Бразилії за кількістю голів Неймар отримав ще один шанс засяяти на найбільшій футбольній сцені. Головний тренер національної команди Карло Анчелотті включив 34-річного нападника до заявки на Чемпіонат світу 2026 року.

Ця новина викликала справжній фурор: коли наставник вимовив ім'я зірки, фанати в залі буквально заглушили його голос гучним скандуванням Неймар, Неймар!.

Тренер Селесао, який очолює команду з 2025 року, зізнався, що тренерський штаб пильно стежив за прогресом нападника.

"Ми спостерігали за улюбленцем уболівальників протягом усього року і помітили, що останнім часом він стабільно грає, а його фізичний стан покращився. Ми вважаємо його важливим гравцем", — пояснив Анчелотті.

Раніше відсутність Неймара у весняних матчах дуже засмутила гравця. Тоді він відверто заявляв, що злий, але пообіцяв фокусуватися на тренуваннях та матчах, щоб зберегти мрію про Мундіаль. Як бачимо, його працездатність переконала італійського фахівця.

Анчелотті чітко дав зрозуміти, що викликав Неймара не заради гучного імені чи ролі талісмана на лаві запасних, проте й гарантованого місця у старті він не має.

"Ми обрали Неймара не тому, що бачимо в ньому хорошого запасного гравця, а тому, що віримо в якості, які він може додати команді. Неважливо, чи зіграє він одну, п’ять чи 90 хвилин, чи навіть чи не вийде він на поле, чи реалізує він пенальті чи ні", — наколосив керманич.

Цей виклик знаменує повернення Неймара на міжнародну арену майже через три роки після його останнього матчу за збірну — у жовтні 2023 року проти Уругваю в рамках кваліфікації. За цей час футболіст пережив чимало: трансфер з французького ПСЖ до саудівського Аль-Хілала, важку травму та емоційне повернення до рідного бразильського Сантоса.

Попри те, що багато експертів вже списували його з рахунків, Неймар зберіг рішучість і відновив форму. На груповому етапі Чемпіонату світу у Групі C збірна Бразилії зустрінеться з командами Марокко, Шотландії та Гаїті.

Наостанок Анчелотті також наголосив на тому, що збірна не збирається покладати всі наші надії на одного гравця.