Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес оголосив офіційну заявку команди на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє Федерація футболу Португалії.

До списку потрапили 27 футболістів, які представлятимуть національну команду на мундіалі, що проходитиме з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

Склад збірної Португалії на ЧС-2026:

Воротарі:

Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Сілва (Спортінг), Рікарду Велью (Генчлербірлігі).

Захисники:

Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Матеус Нунес (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Фенербахче), Жоау Канселу (Барселона), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Ренату Вейга (Вільярреал), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Томаш Араужу (Бенфіка).

Півзахисники:

Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Самуел Кошта (Мальорка), Жоау Невеш (ПСЖ), Вітінья (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті).

Нападники:

Жоау Феліш (Ан-Наср), Франсішку Трінкан (Спортінг), Франсішку Консейсау (Ювентус), Педру Нету (Челсі), Рафаел Леау (Мілан), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Ан-Наср).

На груповому етапі Португалія зіграє проти збірних ДР Конго, Узбекистану та Колумбії.