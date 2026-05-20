Іспанія

Нещастя для молодого гравця перед мундіалем.

У переможному матчі тридцять сьомого туру іспанської Ла Ліги проти севільського Бетіса атакувальний півзахисник каталанської Барселони Фермін Лопес отримав серйозну травму правої стопи, через яку був змушений залишити поле вже в перерві.

Обстеження 23-річного футболіста на початку тижня підвередило необхідність оперативного втручання, і напередодні в одній лікарень Барселони претендент на потрапляння до заявки національної збірної Іспанії на чемпіонат світ-2026 уже перебував на операційному столі, про що повідомили в клубі.

"Гравець першої команди Фермін Лопес успішно переніс операцію через перелом п'ятої плеснової кістки правої стопи.

Операцію провів лікар Антоніо Далмау Коль у Госпіталі міста Барселона під наглядом медичної служби клубу.

Тривалість одужання визначатиме стан його стану", — ідеться в заяві "блаугранас".

Мінімальний період відновлення при цьому оцінили в шість тижнів, що автоматично позбавляє гравця можливості виступити на мундіалі.