Football.ua представляє прев'ю фінального матчу Ліги Європи УЄФА, який пройде 20 травня та розпочнеться о 22:00.
Фрайбург — Астон Вілла, Getty Images
20 травня 2026, 08:25
У фіналі Ліги Європи УЄФА-2025/26 зустрінуться дві команди з абсолютно різними історіями та статусом, але з однаково потужною мотивацією. Для Фрайбурга це шанс здобути перший великий трофей за 122 роки існування клубу, тоді як Астон Вілла прагне повернути собі європейську славу та виграти перший серйозний титул за три десятиліття. Стамбул готовий прийняти один із найяскравіших фіналів останніх років, адже зустрічаються дві найрезультативніші команди нинішнього розіграшу турніру.
СЕРЕДА, 20 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ БЕШИКТАШ ПАРК, СТАМБУЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНК ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Фрайбург під керівництвом Юліана Шустера вже став одним із головних відкриттів єврокубкового сезону. Команда з Брайсгау пройшла турнірний шлях із вражаючою стабільністю, не програвши у перших семи матчах основного етапу, а у плейоф остаточно заявила про себе як про грізну силу. Генк, Сельта та Брага не змогли стримати атакувальний футбол німецького клубу, який забивав щонайменше тричі у чотирьох із шести матчів на виліт.
Особливу увагу привертає баланс цієї команди. Досвідчений Маттіас Гінтер цементує оборону, Ноа Атуболу проводить фантастичний сезон у воротах, а Вінченцо Гріфо вкотре підтверджує статус лідера атаки — італієць має результативну дію у кожному з п’яти останніх єврокубкових матчів. Не менш важливою фігурою став Йоган Манзамбі — один із головних проривів турніру, який лідирує за кількістю виграних єдиноборств та повернень м’яча. Минулого вікенду Фрайбург ще й розгромив РБ Лейпциг із рахунком 4:1, підходячи до фіналу у чудовому настрої.
Втім, фаворитом фіналу все ж вважається Астон Вілла. Команда Унаї Емері переживає свій найкращий єврокубковий період за останні десятиліття та дуже нагадує клуб, який колись підкорював Європу. Бірмінгемці виграли сім із восьми матчів основного етапу, а у плей-оф впевнено пройшли Лілль, Болонью та Ноттінгем Форест. Особливо потужним вийшов півфінал, де Вілла після нервового першого матчу буквально знищила суперника на Вілла Парк.
Головною зброєю англійців залишається досвід Унаї Емері — тренера, який уже чотири рази вигравав Лігу Європи та фактично перетворив цей турнір на власну територію. В атаці Астон Вілла зараз виглядає максимально переконливо: Оллі Воткінс забив чотири м’ячі у трьох останніх матчах, Морган Роджерс є одним із найкращих плеймейкерів турніру, а Джон Макгінн проводить чи не найсильніший відрізок у кар’єрі. Додаткової впевненості додає й той факт, що команда вже гарантувала собі місце у Лізі чемпіонів через АПЛ і може повністю сконцентруватися на фіналі.
Очікується фінал із високим темпом, великою кількістю моментів та агресивним футболом з обох боків. Фрайбург точно не закриватиметься біля власних воріт, адже саме смілива гра в атаці привела німців до історичного матчу. Водночас Астон Вілла має значно більше досвіду великих єврокубкових вечорів і виглядає більш збалансованою командою. Саме тому навіть на нейтральному полі англійський клуб підходить до вирішального матчу другого за престижем єврокубка в статусі невеликого фаворита.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли в основний час пропонується коефіцієнт 1.72, тоді як потенційний успіх Фрайбурга оцінюється показником 5.33. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.66. Тріумф бірмінгемців у цілому оцінений в 1.33, а німецького клубу — у 3.26.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ФРАЙБУРГ : Атуболу — Кюблер, Гінтер, Лінгарт, Трой — Еггештайн, Манзамбі — Бесте, Гелер, Гріфо — Матанович
АСТОН ВІЛЛА : Емі Мартінес — Кеш, Конса, Пау Торрес, Дінь — Лінделеф, Тілеманс — Макгінн, Роджерс, Буендія — Воткінс
💭 СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Юліан Шустер, головний тренер Фрайбурга:
"Це вже щось особливе. Але ми не хочемо просто задовольнитися виходом до фіналу — ми справді хочемо виграти цей трофей. Підтримка, яку зараз відчуває команда у Фрайбурзі, просто неймовірна. Саме в цьому сила футболу — він здатен об’єднувати людей. Ми насолоджуємося цим моментом".
Унаї Емері, головний тренер Астон Вілли:
"Особливе відчуття — грати фінал у Стамбулі. Ми маємо пишатися тим, як пройшли цей шлях. Тепер потрібно отримати задоволення від процесу, від підготовки до фіналу та з великою повагою поставитися до суперника і самого матчу".
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2