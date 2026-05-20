СЕРЕДА, 20 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ БЕШИКТАШ ПАРК, СТАМБУЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНК ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Фрайбург під керівництвом Юліана Шустера вже став одним із головних відкриттів єврокубкового сезону. Команда з Брайсгау пройшла турнірний шлях із вражаючою стабільністю, не програвши у перших семи матчах основного етапу, а у плейоф остаточно заявила про себе як про грізну силу. Генк, Сельта та Брага не змогли стримати атакувальний футбол німецького клубу, який забивав щонайменше тричі у чотирьох із шести матчів на виліт.

Особливу увагу привертає баланс цієї команди. Досвідчений Маттіас Гінтер цементує оборону, Ноа Атуболу проводить фантастичний сезон у воротах, а Вінченцо Гріфо вкотре підтверджує статус лідера атаки — італієць має результативну дію у кожному з п’яти останніх єврокубкових матчів. Не менш важливою фігурою став Йоган Манзамбі — один із головних проривів турніру, який лідирує за кількістю виграних єдиноборств та повернень м’яча. Минулого вікенду Фрайбург ще й розгромив РБ Лейпциг із рахунком 4:1, підходячи до фіналу у чудовому настрої.

Втім, фаворитом фіналу все ж вважається Астон Вілла. Команда Унаї Емері переживає свій найкращий єврокубковий період за останні десятиліття та дуже нагадує клуб, який колись підкорював Європу. Бірмінгемці виграли сім із восьми матчів основного етапу, а у плей-оф впевнено пройшли Лілль, Болонью та Ноттінгем Форест. Особливо потужним вийшов півфінал, де Вілла після нервового першого матчу буквально знищила суперника на Вілла Парк.

Головною зброєю англійців залишається досвід Унаї Емері — тренера, який уже чотири рази вигравав Лігу Європи та фактично перетворив цей турнір на власну територію. В атаці Астон Вілла зараз виглядає максимально переконливо: Оллі Воткінс забив чотири м’ячі у трьох останніх матчах, Морган Роджерс є одним із найкращих плеймейкерів турніру, а Джон Макгінн проводить чи не найсильніший відрізок у кар’єрі. Додаткової впевненості додає й той факт, що команда вже гарантувала собі місце у Лізі чемпіонів через АПЛ і може повністю сконцентруватися на фіналі.

Очікується фінал із високим темпом, великою кількістю моментів та агресивним футболом з обох боків. Фрайбург точно не закриватиметься біля власних воріт, адже саме смілива гра в атаці привела німців до історичного матчу. Водночас Астон Вілла має значно більше досвіду великих єврокубкових вечорів і виглядає більш збалансованою командою. Саме тому навіть на нейтральному полі англійський клуб підходить до вирішального матчу другого за престижем єврокубка в статусі невеликого фаворита.