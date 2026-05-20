Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 травня 2026 року.

Завершилася 1546 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Від атаки загинули троє людей

🔸 У Києві попрощалися з 12-річною Любавою та 17-річною Вірою Яковлєвими. Сестри загинули під час масованої російської атаки по Києву 14 травня

🔸 Естонські винищувачі F-16 збили безпілотник, який пролітав над територією країни. У МЗС України підтвердили, що він був українським

🔸 НАБУ та САП розширили коло підозрюваних у справі про масштабну корупцію у Верховному Суді. Нові підозри оголосили трьом чинним суддям та одному судді у відставці

🔸 У Люксембурзі ексгумували прах другого голови ОУН Андрія Мельника. Його відправлять до України

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5662 дрони-камікадзе та здійснив 2241 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два боєзіткнення. Противник здійснив 81 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Гранів, Лиман, Радьківка, Вільча та Стариця.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили ворожу атаку в районі населеного пункту Кучерівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Озерне та Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Різниківка та Крива Лука.

На Краматорському та Оріхівському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.

Сили оборони успішно відбили одинадцять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Довгої Балки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Новопавлівка, Новоолександрівка, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Грузьке. Два боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 63 окупанти та 12 поранено; знищено шість одиниць спеціальної техніки ворога, два пункти управління безпілотними літальними апаратами; пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та два пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 197 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград та Березове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Оленокостянтинівка, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька речей за цей день важливо сказати. Була доповідь наших військових: Головнокомандувач Олександр Сирський та Генеральний штаб – Андрій Гнатов. Про нашу фронтову активність та дії проти окупанта й про російські штурми.

Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти росії.

Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність.

Ми обговорили також ситуацію на фронті – Покровський, Костянтинівський напрямки, Харківщина, наше Запоріжжя – по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати, і під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети.

Детально говорили сьогодні з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою про українські завдання на травень – червень. Багато двосторонньої роботи. І дуже важливо, що є на рівні наших команд комунікація з новою владою Угорщини. Україна зацікавлена в нормальних добросусідських відносинах, у повноцінній співпраці. І свою частину роботи для цього ми робимо.

Були хороші контакти між Україною та Грузією – час нормалізувати відносини. Звісно, предметно ми працюємо на напрямку європейських інституцій. Україна заслуговує бути частиною Євросоюзу, і навіть у час війни, воюючи за свою незалежність і захищаючи свою державність, ми рухаємося до повноправної європейської інтеграції України.

Ми готові до відкриття кластерів у переговорному процесі й контактуємо, щоб був визначений графік таких кроків. Ми готуємося на цьому тижні й до предметної комунікації з ключовими європейськими країнами.

І ще одне.

Те, що українці, Україна давно сподівались розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу – і з належною шаною – тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші, і можливості були інші.

Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обовʼязок перепоховати їх тут, в Україні, вдома.

Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці ХХ століття, яких поважають. Готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.

Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає! Команда Офісу зараз сфокусована зокрема на цьому завданні. Дякую вам!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!