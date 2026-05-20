Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Кубка України-2025/26 Чернігів зустрінеться з київським Динамо.

Поєдинок відбудеться в середу, 20 травня, на Арені Львів. Початок — о 18:00.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ігоря Костюка. Так, на перемогу Динамо в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.08, тоді як потенційний успіх Чернігова оцінюється показником 48.59. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 11.69.

Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 14.61, а гостями — в 1.03.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Динамо в 1-му таймі: -1,0", представлений показником 1.76.

Коефіцієнтом 1.75 оцінена ймовірність того, що Динамо переможе в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Динамо й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.80.

