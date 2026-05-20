Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Динамо Київ, fcdynamo.com
20 травня 2026, 08:57
У рамках фіналу Кубка України-2025/26 Чернігів зустрінеться з київським Динамо.
Поєдинок відбудеться в середу, 20 травня, на Арені Львів. Початок — о 18:00.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ігоря Костюка. Так, на перемогу Динамо в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.08, тоді як потенційний успіх Чернігова оцінюється показником 48.59. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 11.69.
Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 14.61, а гостями — в 1.03.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Динамо в 1-му таймі: -1,0", представлений показником 1.76.
Коефіцієнтом 1.75 оцінена ймовірність того, що Динамо переможе в обох таймах.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Динамо й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.80.
