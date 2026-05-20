Баварія проявляє інтерес до центрального захисника Інтера Янна Біссека. 25-річний оборонець проводить свій третій сезон у складі "нерадзуррі" та є одним із ключових гравців команди. У кампанії-2025/26 Біссек допоміг Інтеру оформити золотий дубль, вигравши Серію А та Кубок Італії.

У поточному сезоні німецький захисник провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив три м’ячі та віддав три результативні передачі.

Чинний контракт Біссека з Інтером діє до 30 червня 2029 року, що може ускладнити потенційні переговори між клубами.

Нагадаємо, Баварія вже стала чемпіоном Німеччини цього сезону, а 23 травня команда Венсана Компані проведе фінал Кубка Німеччини проти Штутгарт.