Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Ліги Європи-2025/26 Фрайбург зустрінеться з Астон Віллою.

Поєдинок відбудеться в середу, 20 травня, на стадіоні Бешикташ Парк у Стамбулі. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.68, тоді як потенційний успіх Фрайбурга оцінюється показником 5.33. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Здобуття трофея німцями оцінюється в 3.40, а англійцями — в 1.33.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Астон Вілла не програє + обидві заб'ють", представлений показником 2.16.

Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Оллі Воткінса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.96.

