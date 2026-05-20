Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Фрайбург — Астон Вілла, Getty Images
20 травня 2026, 10:03
У рамках фіналу Ліги Європи-2025/26 Фрайбург зустрінеться з Астон Віллою.
Поєдинок відбудеться в середу, 20 травня, на стадіоні Бешикташ Парк у Стамбулі. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.68, тоді як потенційний успіх Фрайбурга оцінюється показником 5.33. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
Здобуття трофея німцями оцінюється в 3.40, а англійцями — в 1.33.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Астон Вілла не програє + обидві заб'ють", представлений показником 2.16.
Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Оллі Воткінса.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.96.
Слідкуйте за матчем Фрайбург — Астон Вілла на Football.ua.