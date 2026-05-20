Іспанія

Український воротар стане четвертим капітаном мадридського клубу за системою вибору за стажем у команді.

Реал Мадрид готується до змін у капітанській ієрархії після відходу Дані Карвахаля перед стартом нового сезону.

За інформацією Marca, клуб збереже традиційну систему визначення капітанів за принципом стажу в команді.

Першим капітаном стане Федеріко Вальверде. Далі в ієрархії йдуть Вінісіус Жуніор та Тібо Куртуа. Четвертим капітаном команди визначено українського воротаря Андрія Луніна.

Водночас раніше повідомлялося, що Лунін розглядає можливість залишити мадридський клуб уже влітку через нестачу ігрової практики та конкуренцію з Куртуа. Очікується, що остаточне рішення щодо його майбутнього буде ухвалене після завершення сезону.