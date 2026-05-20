Участь досвідченого капітана мюнхенців у вирішальному матчі проти Штутгарта залишається під великим питанням.

Воротар Баварії Мануель Ноєр ризикує не зіграти у фіналі Кубка Німеччини.

Гравець продовжує відновлюватися після пошкодження литкового м'яза і наразі не повернувся до повноцінних тренувань у загальній групі.

Голкіпер пропустив учорашнє заняття і також не братиме участі у сьогоднішній сесії. У четвер Ноєр має пройти додаткове медичне обстеження, яке визначить, чи зможе капітан мюнхенців відновити підготовку до суботньої гри зі Штутгартом.

Якщо ветеран не встигне відновитися, місце у воротах мюнхенського клубу може зайняти молодий Йонас Урбіг.