Участь досвідченого капітана мюнхенців у вирішальному матчі проти Штутгарта залишається під великим питанням.
Мануель Ноєр, Getty Images
20 травня 2026, 11:35
Воротар Баварії Мануель Ноєр ризикує не зіграти у фіналі Кубка Німеччини.
Гравець продовжує відновлюватися після пошкодження литкового м'яза і наразі не повернувся до повноцінних тренувань у загальній групі.
Голкіпер пропустив учорашнє заняття і також не братиме участі у сьогоднішній сесії. У четвер Ноєр має пройти додаткове медичне обстеження, яке визначить, чи зможе капітан мюнхенців відновити підготовку до суботньої гри зі Штутгартом.
Якщо ветеран не встигне відновитися, місце у воротах мюнхенського клубу може зайняти молодий Йонас Урбіг.