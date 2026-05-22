Голкіпер Панетолікоса опинився серед найкращих гравців ліги за версією SofaScore разом із Тайсоном та футболістами ПАОКа й Олімпіакоса.

Український воротар Євгеній Кучеренко увійшов до символічної збірної сезону-2025/26 у чемпіонаті Греції за версією статистичного порталу SofaScore.

26-річний голкіпер, який виступає за Панетолікос, став єдиним українцем у команді сезону. Також до символічної збірної потрапив колишній футболіст Металіста та Шахтаря Тайсон, який нині захищає кольори ПАОК.

До команди сезону також увійшли Міхаїлідіс, Константеліас, Живкович (усі — ПАОК), Фабіано (Аріс), Рецос і Родіней (Олімпіакос), Кості (Левадіакос), Пінеда (АЕК) та Бартоло (Астерас).

Кучеренко приєднався до Панетолікоса лише у січні 2025 року, перейшовши з Данді за 250 тисяч євро. Попри короткий період у клубі, українець зумів швидко стати одним із найкращих голкіперів чемпіонату.

У нинішньому сезоні Євген Кучеренко провів 20 матчів у грецькій Суперлізі, пропустив 26 м’ячів та тричі залишив свої ворота "сухими".