Україна: Перша ліга

Кияни забили чотири м’ячі ще до перерви.

У матчі 29-го туру Першої ліги Лівий Берег впевнено переграв Металург Запоріжжя з рахунком 4:0 та зробив важливий крок до виходу в УПЛ.

Команда набрала 60 очок і піднялася на другу позицію турнірної таблиці, яка гарантує пряме підвищення у класі. Водночас Чорноморець має матч у запасі та відстає лише на один пункт.

Для одеситів ситуація ускладнюється тим, що у наступному турі на них чекає зустріч із чемпіоном сезону — Буковина, яка раніше заявила про намір пройти чемпіонат без жодної поразки.

У заключному турі Лівий Берег зіграє проти Інгулець, тоді як Чорноморець зустрінеться з Металіст.

Лівий Берег — Металург Запоріжжя 4:0

Голи: Воробчак, 35, Венделл, 40, 43, Волошин, 44.