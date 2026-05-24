Іспанський тренер заявив, що планує взяти паузу у кар’єрі та присвятити час родині.

Пеп Гвардіола, який залишає посаду головного тренера Манчестер Сіті, прокоментував можливість роботи зі збірною Англії у майбутньому.

"Я не маю чітких планів на майбутнє. Я йду відпочивати і надолужувати згаяний час з дітьми, хоча вони вже виросли, і робити багато того, чого раніше не робив, але хочу зробити", — заявив Гвардіола.

Іспанський фахівець наголосив, що наразі не планує повертатися до футболу найближчим часом і хоче переосмислити свій тривалий тренерський шлях.

"Я ні на секунду не думаю ні про що, пов'язане з футболом, у найближчі роки. Мені треба відпочити, треба поміркувати, треба подивитися, що сталося за мої 17, 18 років, за час, проведений у Барселоні, у Німеччині з Баварією і тут", — сказав тренер.

Також Гвардіола додав, що поки не хоче будувати жодних прогнозів щодо подальшої кар’єри.

"Потім побачимо, що буде. У минулому я не робив дурниць, які б хотів зробити", — зазначив іспанець.

На уточнювальне запитання щодо можливої відмови від роботи в англійській збірній Гвардіола коротко відповів:

"Так, але нікому немає справи", — сказав Пеп.

На міжнародній арені Манчестер Сіті разом із Пепом вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

