Іспанський тренер заявив, що планує взяти паузу у кар’єрі та присвятити час родині.
Пеп Гвардіола, Getty Images
24 травня 2026, 15:57
Пеп Гвардіола, який залишає посаду головного тренера Манчестер Сіті, прокоментував можливість роботи зі збірною Англії у майбутньому.
"Я не маю чітких планів на майбутнє. Я йду відпочивати і надолужувати згаяний час з дітьми, хоча вони вже виросли, і робити багато того, чого раніше не робив, але хочу зробити", — заявив Гвардіола.
Іспанський фахівець наголосив, що наразі не планує повертатися до футболу найближчим часом і хоче переосмислити свій тривалий тренерський шлях.
"Я ні на секунду не думаю ні про що, пов'язане з футболом, у найближчі роки. Мені треба відпочити, треба поміркувати, треба подивитися, що сталося за мої 17, 18 років, за час, проведений у Барселоні, у Німеччині з Баварією і тут", — сказав тренер.
Також Гвардіола додав, що поки не хоче будувати жодних прогнозів щодо подальшої кар’єри.
"Потім побачимо, що буде. У минулому я не робив дурниць, які б хотів зробити", — зазначив іспанець.
На уточнювальне запитання щодо можливої відмови від роботи в англійській збірній Гвардіола коротко відповів:
"Так, але нікому немає справи", — сказав Пеп.
На міжнародній арені Манчестер Сіті разом із Пепом вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.
