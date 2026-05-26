Нідерланди. Новина

Український вінгер може приєднатися до титулованого нідерландського клубу.

Вінгер Жирони Віктор Циганков може змінити клуб у літнє міжсезоння після вильоту каталонської команди з іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє журналіст Іван Кірос.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного українця зацікавлений Аякс, який розглядає футболіста збірної України у якості посилення складу під наступний сезон.

Контракт Віктора із Жироною розрахований до літа 2027 року. Цього сезону він провів 34 матчі, в яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.

Додамо, що раніше була інформація, що Аякс домовився про контрат із головним тренером Жирони Мічелом.

За підсумками сезону Аякс посів п'яте місце у чемпіонаті Нідерландів, після чого обіграв Утрехт у фіналі плейоф за місце у відборі Ліги конференцій.