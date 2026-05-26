Німецька команда вже розпочала роботу над складом перед наступним сезоном.

Півзахисник Лестера Біляль Ель-Ханнус став повноцінним гравцем Штутгарта, повідомляє прес-служба клубу.

Строки угоди з 22-річним марокканцем не розголошуються, але зазначається, що це довгостроковий контракт.

За даними ЗМІ, контракт розрахований до літа 2029 року, а сума трансферу становила 25 млн євро.

Ель-Ханнус минулий сезон провів за "швабів" на правах оренди — на його рахунку 41 матч, дев'ять голів та сім асистів.

Також Штутгарт підписав двох новачків у якості вільних агентів — воротаря Маріуса Функа з Енергі та півзахисника Грішу Премеля з Гоффенгайма.

Угода з 30-річним голкіпером розрахована до літа 2028 року, а контракт із 31-річним хавбеком – до літа 2029 року.

Минулого сезону Функ провів 37 матчів за Енергі у третьому дивізіоні (клуб взяв срібло та піднявся до Другої Бундесліги), з яких десять на нуль. На рахунку Премеля 34 матчі, вісім голів та два асисти.

За підсумками сезону Штутгарт нарав 62 очки і зайняв четверте місце у Бундеслізі, виборовши путівку до основного етапу Ліги чемпіонів на наступний сезон.