Англія

Півзахисник Ноттінгем Форест схиляється до переїзду на Етіхад.

Манчестер Сіті є головним претендентом на підписання центрального півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, 23-річний англійський хавбек віддає перевагу переходу саме до табору "містян", а не до Манчестер Юнайтед, який також виявляє інтерес до футболіста.

Повідомляється, що керівництво Манчестер Юнайтед не готове переплачувати за гравця або втягуватися у тривалі переговори з Ноттінгем Форест. Водночас Манчестер Сіті продовжує активно працювати над можливим трансфером.

Наразі клуби ще не досягли домовленості щодо суми переходу, адже їхні оцінки вартості футболіста суттєво різняться. Проте переговори тривають, а ситуація може швидко змінитися найближчими тижнями.

Потенційний трансфер Андерсона здатен побити рекорд за трансфер британського футболіста. Сума угоди може перевищити 105 мільйонів фунтів, які Арсенал заплатив Вест Гему за Деклана Райса у 2023 році.

У Ноттінгем Форест розуміють, що саме Андерсон є головним кандидатом на великий продаж цього літа, особливо якщо півзахисник вдало проявить себе у складі збірної Англії на майбутньому чемпіонаті світу.