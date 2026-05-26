Німецький хавбек закликав уболівальників не порівнювати нового тренера з Пепом.

Центральний півзахисник Галатасарая Ілкай Гюндоган заявив, що не виключає повернення до Манчестер Юнайтед в майбутньому, зокрема в ролі тренера, на тлі підготовки "містян" до життя після Пепа Гвардіоли.

Німецький футболіст, який провів два етапи кар’єри на Етіхаді, закликав уболівальників підтримати нового наставника та не порівнювати його постійно з легендарним іспанським фахівцем.

"Я думаю, найважливіше — не намагатися надто багато порівнювати. У кожного тренера є свої маленькі деталі… Просто прийміть це, постарайтеся зрозуміти новий підхід і зустріньте його з відкритими обіймами.

Ми трохи жартували, як з моєю дружиною, так і з людьми в клубі [щодо мого повернення як тренера]. Звичайно, є шанс. Очевидно, це трохи залежить від моїх власних рішень, від моєї мотивації також, з точки зору того, як я хочу розвиватися після завершення або продовження активної кар'єри. Я відчуваю, що в мене ще є кілька справді хороших років. Я хотів би грати трохи більше, тому що мені все ще подобається грати.

Але, очевидно, що в довгостроковій перспективі всі знають, що не секрет, що я почав отримувати тренерські ліцензії та намагався зрозуміти, в якому напрямку я хотів би рухатися після кар'єри. І потенціал точно є, на всі 100 відсотків. Я маю на увазі, що це місце дало мені як гравцеві все, чого я хотів. То чому б не спробувати себе в іншій ролі?" — цитує слова Гюндогана Manchester Evening News.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Манчестер Сіті має стати Енцо Мареска.