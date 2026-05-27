Іспанія

Керівництво каталонців поспішає закрити угоду через серйозний інтерес до гравця з боку Баварії.

Каталонська Барселона максимально наблизилася до гучного трансферу атакувального вінгера Ньюкасла Ентоні Гордона. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, клуб уже повністю узгодив із 25-річним футболістом усі деталі особистого контракту. Сам англієць надзвичайно зацікавлений у переїзді до Іспанії та роботі під керівництвом Гансі Фліка.

Наразі між клубами тривають прямі переговори щодо суми відступних. Очікується, що Ньюкасл розраховує отримати за одного зі своїх найкорисніших гравців близько 80 мільйонів євро. Головна причина такого поспіху каталонців — предметний інтерес до футболіста з боку мюнхенської Баварії, яка також готова поборотися за його підпис.

Керівництво Барселони хоче уникнути аукціону та оформити трансфер якомога швидше, ще до початку активної фази підготовки збірної Англії до майбутнього чемпіонату світу.

У нинішньому сезоні Гордон зіграв 46 матчів за сорок у всіх турнірах забив 17 мʼячів один зі своїх м'ячів у Лізі чемпіонів він забив саме у ворота Барселони та 5 результативних передач. Контракт англійського вінгера розрахований до літа 2030 року.