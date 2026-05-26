Лондонський клуб розглядає трансфери Стоунза, Робертсона та одразу кількох гравців Брайтона.

Тоттенгем планує серйозне оновлення складу влітку після призначення Роберто Де Дзербі головним тренером команди. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, італійський фахівець хоче запросити до Лондона кількох футболістів, із якими вже працював у Брайтоні. Серед головних трансферних цілей "шпор" називаються Карлос Балеба, Ян Пауль ван Гекке та воротар Барт Вербрюгген.

У Тоттенгемі вважають, що ці гравці швидко адаптуються до тактичних вимог Де Дзербі. Водночас трансфер Балеба може виявитися складним — Брайтон оцінює хавбека більш ніж у 100 мільйонів фунтів, а інтерес до нього також проявляє Манчестер Юнайтед.

Крім того, клуб працює й над іншими варіантами посилення оборони та воротарської позиції. У шортлисті Тоттенгема перебувають захисник Борнмута Маркос Сенесі, голкіпер Манчестер Сіті Джеймс Траффорд, а також лівий захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон.

Несподіваним варіантом для підсилення складу став і Джон Стоунз. У клубі вважають, що досвідчений оборонець, який залишить Манчестер Сіті, може додати команді лідерських якостей та стабільності.

Повідомляється, що керівництво Тоттенгема повністю підтримує Де Дзербі та готове активно допомагати йому в перебудові команди після непростого сезону, в якому лондонці зберегли місце в Прем’єр-лізі.

Раніше з'являлася інформація про бажання "шпор" підписати українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна.