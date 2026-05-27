Спортивний директор клубу поділився враженнями від сезону 2025/26.

Здобуття другого поспіль чемпіонського титулу Ла Ліги — це лише старт для оновленої команди Барселони. Таку думку висловив спортивний директор клубу Деку після того, як каталонці достроково, за три тури до фінішу, гарантували собі золоті медалі, обігравши мадридський Реал.

На думку Деку, ключовим фактором успіху стала інтеграція нового покоління випускників академії Ла Масії. Такі гравці, як Ламін Ямаль, Пау Кубарсі та Фермін Лопес, перетворилися на фундаментальних виконавців стартового складу.

"Це правда, що ми виграли дві Ла Ліги, але ці гравці хочуть вигравати більше, вони вірять, що можуть здобути більше. Якщо футболісти вірять, що здатні досягти найвищих цілей, значить, у них є цей голод. Для мене ця команда — початок нової ери, старт великої історії, адже вони такі молоді, але вже прагнуть великих перемог", — зазначив Деку.

Спортивний директор також відзначив роботу головного тренера Гансі Фліка. Завдяки грамотній побудові команди каталонцям вдалося видати чемпіонську серію з 11 перемог поспіль і зберегти титул, попри прикрий виліт із Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу.

Тепер, за словами Деко, клубу не доведеться масово виходити на трансферний ринок у пошуках чотирьох-п'ятьох новачків.

Окремою темою для розмови стала оренда 28-річного англійського нападника Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед. Хоча англієць не завжди гарантовано виходив у старті, він відіграв надважливу роль у сезоні. Саме його фантастичний гол зі штрафного став вирішальним у переможному Ель Класіко проти Реала.

"Ми знали про його навички, я багато разів бачив, як він забивав за Юнайтед, але цей гол був неймовірним. Рашфорд дуже нам допоміг, адже гравцю його калібру непросто переходити в оренду. На нього лягла відповідальність замінити Рафінью. Іноді він залишався на лаві запасних, що також психологічно важко, але Маркус чудово реагував і віддавав усі сили", — підкреслив Деку.

Спортивний директор поки утримується від прямих коментарів щодо остаточного викупу гравця, проте наголошує, що англієць повністю заслужив на іспанське чемпіонство своєю важкою працею. За інформацією джерел, каталонський клуб має опцію викупу контракту нападника за 35 мільйонів євро (30 млн фунтів стерлінгів), а сам гравець уже натякнув на бажання залишитися в Іспанії.

Статистика Маркуса Решфорда за Барселону у цьому сезоні: Ла Ліга: 32 матчі, 8 голів, 7 асистів. Ліга чемпіонів: 11 матчів, 6 голів, 3 асисти.