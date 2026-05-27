Іспанія

Незважаючи на феноменальні індивідуальні показники, успіх нападника був суттєво затьмарений напруженою атмосферою в клубі та черговим сезоном без титулів для команди Альваро Арбелоа.

Кіліан Мбаппе офіційно визнаний найкращим гравцем мадридського Реала у сезоні 2025/2026. 27-річний французький форвард здобуває цю нагороду вже другий рік поспіль після свого трансферу з Парі Сен-Жермен.

Незважаючи на феноменальні індивідуальні показники, успіх нападника був суттєво затьмарений напруженою атмосферою в клубі та черговим сезоном без титулів для команди Альваро Арбелоа. Мбаппе провів надзвичайно результативну кампанію, ставши головною зброєю в атаці вершкових.

Загалом він відзначився 42 голами та 7 асистами у 44 матчах у всіх турнірах: У Ла Ла лізі Став найкращим бомбардиром турніру (25 голів) і другий рік поспіль здобув трофей Пічічі. У Лізі чемпіонів Очолив список снайперів європейського турніру із 15 забитими м'ячами.

Проте ці видатні досягнення різко контрастують із загальними результатами колективу. Реал знову залишився без трофеїв, програвши чемпіонську гонку Барселоні та зазнавши невдач у Лізі чемпіонів, Кубку і Суперкубку Іспанії протягом останніх двох сезонів.

Відсутність трофеїв спровокувала серйозне невдоволення серед мадридських уболівальників. Кульмінацією напруженості став нещодавній матч Ла Ліги проти Ов'єдо (перемога 2:0).

Під час гри на трибунах Сантьяго Бернабеу панувала відверто токсична атмосфера: розлючені фанати освистували власних зірок, серед яких були Вінісіус Жуніор, Орельєн Чуамені та сам Мбаппе, який вийшов на поле після відновлення від травми.

Крім того, на трибунах вивішували банери з відкритою критикою президента клубу Флорентіно Переса. Ситуація додатково ускладнюється постійними змінами на тренерському містку. За ті два роки, що Кіліан перебуває в Мадриді, клуб встиг змінити вже трьох наставників, що лише поглиблює відчуття хаосу.

Сам Кіліан прокоментував свист на свою адресу доволі стримано:

"Це життя. Ти не можеш змінити думку людей, коли вони злі. Це спосіб для них висловитися, і я не сприймаю це на свій рахунок. Це просто життя гравця "Реала" і такого відомого футболіста, як я".

Зараз нападник активно готується на Чемпіонат світу. Нагадаємо, що за підсумками жеребкування Франція потрапила у групу І, де зіграє против Норвегії, Сенегалу та Іраку.