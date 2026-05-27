Каталонська Жирона переживає складні часи. Після болісного вильоту команди з елітного дивізіону чемпіонату Іспанії клуб очікують серйозні кадрові зміни, продиктовані новою фінансовою реальністю. Більшість високооплачуваних футболістів будуть змушені залишити команду по завершенні нинішнього сезону.

Серед головних активів на вихід — вінгер збірної України Віктор Циганков. Нещодавно в інформаційному просторі з'явилися чутки щодо предметного інтересу до українця з боку амстердамського Аякса.

Однак журналіст Іван Кірос, посилаючись на інформацію від свого колеги Майка Вервея, категорично спростував ці дані. Зазначається, що для нинішнього Аякса фінансові запити 28-річного гравця, зокрема його заробітна плата, є надто дорогими, тому нідерландський гранд був змушений відмовитися від ідеї трансферу.

Наразі у Віктора є три основні напрямки для продовження кар'єри: він привернув увагу клубів з Іспанії, Туреччини та американської MLS. Найбільш предметним претендентом на підписання вінгера наразі вважається турецький Трабзонспор.

Цікаво, що цей клуб активно формує потужну українську діаспору. Кольори команди вже захищають співвітчизники Циганкова — захисник Арсеній Батагов та вінгер Олександр Зубков, а влітку до них має приєднатися досвідчений півзахисник Руслан Маліновський.

У нинішній кампанії Віктор зіграв 34 матчі за Жирону, забив 7 мʼячів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця в 15 млн євро.