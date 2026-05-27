Англія

Привів команду до омріяного чемпіонського титулу.

Організатори англійської Прем’єр-ліги наприкінці сезону традиційно відкрили голосування за звання найкращого тренера кампанії за версією вболівальників.

Цього разу на престижну нагороду претендували Кіт Ендрюс із Брентфорда, Мікель Артета з Арсеналу, Майкл Каррік із Манчестер Юнайтед, Хосеп Гвардіола за Манчестер Сіті, Андоні Іраола з Борнмута та Режис де Брі із Саутгемптона.

За підсумком двох тижнів волевиявлення глядачів, саме іспанський керманич новоспечених володарів чемпіонського титулу й здобув головний приз глядацьких симпатій.

Таким чином Артета став першим тренером Арсеналу з часів Арсена Венгера у сезоні-2003/2004, хто зумів отримати цю почесну відзнаку.