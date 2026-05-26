Брентфорд хоче швидко закрити угоду та не затягувати трансферний процес.

Після новин про інтерес з боку Брентфорда ситуація навколо Саїда Ель Мали отримала новий розвиток. Якщо раніше йшлося лише про зацікавленість англійського клубу, то тепер Кельн уже підтвердив наявність офіційної пропозиції щодо 19-річного вінгера.

Йдеться про суму в розмірі до 45 мільйонів євро. Із них 40 мільйонів мають бути гарантованими, а ще п’ять — у вигляді бонусів, які вважаються легко досяжними. Крім того, Кельн може отримати 15% від майбутнього продажу футболіста.

Раніше Брайтон також намагався підписати Ель Малу, однак зимова пропозиція англійців у розмірі близько 28 мільйонів євро була відхилена. Тепер саме Брентфорд виглядає фаворитом у боротьбі за гравця.

За даними джерела, лондонський клуб хоче швидко завершити переговори та навіть встановив короткий дедлайн для відповіді. Якщо угоду не буде оформлено найближчими днями, пропозицію можуть відкликати.

Попри прогрес у перемовинах між клубами, остаточна домовленість із самим футболістом ще не досягнута. З березня інтереси Ель Мали представляє його мати Сабріна, яка відмовляється від співпраці з агентськими компаніями. Повідомляється, що Брентфорд готовий запропонувати гравцю вигідніші фінансові умови, ніж раніше пропонував Брайтон.

У Кельні розуміють, що потенційний продаж може стати ключовим для подальшого підсилення складу. Отримані кошти клуб планує використати для перебудови команди перед новим сезоном.