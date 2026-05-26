Англія

Якірович емоційно звернувся до вболівальників після історичного успіху.

Галл Сіті офіційно повернувся до АПЛ, здолавши Міддлсбро з рахунком 1:0 у фіналі плейоф Чемпіоншипу.

Після фінального свистка команда разом з уболівальниками відсвяткувала історичне досягнення, а головний тренер Сергей Якірович звернувся до фанатів із жартівливою промовою.

"Перед початком сезону переді мною стояло завдання: утримати команду в Чемпіоншипі. Я зазнав невдачі. Ми вийшли до Прем'єр-ліги", — заявив наставник тигрів.

Завдяки підвищенню у класі клуб отримає суттєві фінансові надходження. За інформацією британських медіа, навіть у разі 20-го місця за підсумками сезону в АПЛ Галл Сіті може заробити щонайменше 228 мільйонів євро.

Основну частину прибутків англійські клуби отримують завдяки продажу телевізійних прав та системі розподілу доходів між учасниками ліги.