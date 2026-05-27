Вінгер Арсеналу, ймовірно, буде готовий до матчу проти ПСЖ.
Ноні Мадуеке, Getty Images
27 травня 2026, 00:20
Вінгер Арсеналу Ноні Мадуеке має взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який відбудеться 30 травня. Про це повідомляє The Athletic.
24-річний англієць став героєм останнього матчу Арсеналу в англійській Прем’єр-лізі, забивши переможний гол у зустрічі з Крістал Пелас (2:1). Мадуеке відзначився ефектним ударом з льоту наприкінці поєдинку.
Незадовго до фінального свистка футболіст попросив заміну, тримаючись за задню поверхню лівого стегна. Втім, за інформацією джерела, тренерський штаб пішов на цей крок виключно з обережності, оскільки мова йшла про судому, а не про серйозне ушкодження.
Після матчу Мадуеке без проблем повернувся до святкувань разом із командою та взяв участь у церемонії нагородження, не демонструючи жодного дискомфорту. Очікується, що він увійде до заявки Арсеналу на фінал Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен.