Вінгер Арсеналу Ноні Мадуеке має взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який відбудеться 30 травня. Про це повідомляє The Athletic.

24-річний англієць став героєм останнього матчу Арсеналу в англійській Прем’єр-лізі, забивши переможний гол у зустрічі з Крістал Пелас (2:1). Мадуеке відзначився ефектним ударом з льоту наприкінці поєдинку.

Незадовго до фінального свистка футболіст попросив заміну, тримаючись за задню поверхню лівого стегна. Втім, за інформацією джерела, тренерський штаб пішов на цей крок виключно з обережності, оскільки мова йшла про судому, а не про серйозне ушкодження.

Після матчу Мадуеке без проблем повернувся до святкувань разом із командою та взяв участь у церемонії нагородження, не демонструючи жодного дискомфорту. Очікується, що він увійде до заявки Арсеналу на фінал Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен.