Англія

Півзахисник підтвердив, що залишить клуб після завершення сезону.

Досвідчений опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро зробив важливу заяву: він покине команду в кінці поточного сезону. Бразилець вирішив не продовжувати співпрацю з червоними дияволами, про що повідомив у своєму офіційному зверненні

У своїй емоційній заяві Каземіро наголосив на важливості вчасного прощання: "Знати, коли етапи добігають кінця. Знати, коли сказати прощавай, коли відчуваєш, що тебе пам’ятатимуть і поважатимуть вічно", — заявив бразилець.

Попри оголошення про відхід, футболіст запевнив, що залишається повністю відданим клубу на вирішальному відрізку чемпіонату: "У мене є ще чотири місяці, щоб віддати всі сили заради цієї емблеми та нашої мети. Вічна повага та любов до Манчестер Юнайтед і його чудових вболівальників. Назавжди "Червоний диявол", — наголосив футболіст.

Каземіро приєднався до червоних дияволів у серпні 2022 року, перейшовши з мадридського Реала. Угода обійшлася манкуніанцям у £60 млн (плюс £10 млн бонусів). За час своєї кар'єри в Англії 33-річний півзахисник продемонстрував солідну результативність як для гравця оборонного плану.

Провів за клуб 146 поєдинків у всіх турнірах. Відзначився 21 забитим м'ячем, багато з яких були вирішальними. Попри турбулентні часи для клубу, Каземіро допоміг команді здобути два важливі національні кубки:

Кубок Англійської ліги (Carabao Cup) — 2023: Став одним з героїв фіналу проти Ньюкасла, відкривши рахунок у матчі. Кубок Англії (FA Cup) — 2024: Був частиною команди, яка виграла найстаріший футбольний турнір світу.