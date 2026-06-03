Англія

Юний форвард Борнмута прагне перейти до Парі Сен-Жермен, проте французькому гранду доведеться витримати шалену конкуренцію з боку Арсенала.

Нападник Борнмута Жуніор Крупі визначився зі своїм майбутнім у разі зміни клубної прописки. Як повідомляє авторитетне видання Footmercato, 19-річний французький вундеркінд віддає перевагу переходу до Парі Сен-Жермен, якщо він залишить англійський клуб під час цього літнього трансферного вікна.

Причиною такого високого інтересу до тінейджера став його феноменальний виступ в Англії. Керівництво Борнмута оцінює свого лідера приблизно в 100 мільйонів євро. Одинадцятизначний цінник сформувався після приголомшливого дебютного сезону Крупі в Прем'єр-лізі.

Юний гравець став справжнім відкриттям поточного розіграшу АПЛ. У цьому сезоні Жуніор Крупі зіграв 35 матчів у всіх турнірах за Борнмут, у яких забив 13 голів Його впевнена гра та результативність стали одними з ключових факторів, що допомогли вишням сенсаційно кваліфікуватися до Ліги Європи.

Попри чітке бажання самого футболіста повернутися на батьківщину та одягнути футболку парижан, трансфер не буде легким. ПСЖ стикається з серйозною конкуренцією в гонці за підписання форварда. Зокрема, за ситуацією навколо Крупі активно стежить лондонський Арсенал, а також Баварія готова посперечатися за висхідну зірку футболу.