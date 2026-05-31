Мюнхенці націлилися на 19-річного таланта Борнмута.

За інформацією німецького видання Merkur, мюнхенська Баварія активно шукає підсилення атакувальної лінії і звернула увагу на 19-річного нападника англійського Борнмута Жуніора Крупі. Головний тренер мюнхенців Венсан Компані та керівництво клубу бачать у талановитому французі ідеального дублера для колумбійського вінгера Луїса Діаса.

Пошуки нового форварда активізувалися після того, як мюнхенцям не вдалося підписати Ентоні Гордона, який у підсумку обрав перехід до Барселони.

Юний гравець став справжнім відкриттям поточного розіграшу АПЛ. У цьому сезоні Жуніор Крупі зіграв 35 матчів у всіх турнірах за Борнмут, у яких забив 13 голів Його впевнена гра та результативність стали одними з ключових факторів, що допомогли вишням сенсаційно кваліфікуватися до Ліги Європи.

Втім, переманити нападника до Мюнхена буде вкрай непростим завданням. Поточний контракт Крупі з Борнмутом розрахований до літа 2030 року, і керівництво англійського клубу рішуче налаштоване зберегти свій головний актив як мінімум ще на один сезон.

Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість 19-річного француза у солідні 40 мільйонів євро, що робить потенційну угоду доволі витратною для мюнхенців. Окрім Баварії, за прогресом гравця також уважно стежить Манчестер Сіті.