Форвард Борнмута вразив скаутів у дебютному сезоні.

Манчестер Сіті проявляє серйозний інтерес до трансферу молодого форварда Борнмута Жуніора Крупі.

Головний тренер “містян” Пеп Гвардіола є великим шанувальником 19-річного нападника, однак керівництво “вишень” уже визначило високу ціну на гравця — близько 80 мільйонів євро.

Жуніор Крупі проводить свій дебютний сезон у АПЛ. Раніше він виступав за Лор’ян, де в минулому сезоні став найкращим бомбардиром у Лізі 2 з великим відривом.

У нинішньому сезоні за Борнмут Крупі провів 29 матчів у чемпіонаті Англії, відзначившись 11 забитими м’ячами.

Наразі Манчестер Сіті посідає друге місце в Прем’єр-ліга Англії, поступаючись лідируючому Арсенал три очки, але маючи матч у запасі. У наступному турі підопічні Пеп Гвардіола 4 травня на виїзді зіграють проти Евертон.