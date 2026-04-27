Форвард Борнмута вразив скаутів у дебютному сезоні.
Елі Крупі, getty images
27 квітня 2026, 18:59
Манчестер Сіті проявляє серйозний інтерес до трансферу молодого форварда Борнмута Жуніора Крупі.
Головний тренер “містян” Пеп Гвардіола є великим шанувальником 19-річного нападника, однак керівництво “вишень” уже визначило високу ціну на гравця — близько 80 мільйонів євро.
Жуніор Крупі проводить свій дебютний сезон у АПЛ. Раніше він виступав за Лор’ян, де в минулому сезоні став найкращим бомбардиром у Лізі 2 з великим відривом.
У нинішньому сезоні за Борнмут Крупі провів 29 матчів у чемпіонаті Англії, відзначившись 11 забитими м’ячами.
Наразі Манчестер Сіті посідає друге місце в Прем’єр-ліга Англії, поступаючись лідируючому Арсенал три очки, але маючи матч у запасі. У наступному турі підопічні Пеп Гвардіола 4 травня на виїзді зіграють проти Евертон.