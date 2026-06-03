Англія

Карлос Мак Аллістер заперечив будь-які контакти мадридського клубу з його родиною.

Батько центрального півзахисника Ліверпуля Алексіса Мак Аллістера — Карлос Мак Аллістер — прокоментував нещодавні повідомлення ЗМІ про нібито інтерес з боку мадридського Реала до його сина.

За словами батька аргентинського футболіста, інформація, що активно поширюється в медіа, не відповідає дійсності.

"Повідомлення, які циркулюють щодо Алексіса, є неправдивими. Ніхто з Реала з нами досі не зв’язувався. Жодної нової інформації щодо поточної ситуації Алексіса в Ліверпулі немає", — цитує слова Карлоса Мак Аллістера видання AS.

Наразі контракт Мак Аллістера з Ліверпулем розрахований ще на два роки. Водночас, на відміну від деяких інших гравців команди, аргентинський півзахисник поки не отримував пропозиції щодо його продовження.